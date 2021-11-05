Держи огнетушители под рукой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Тверской области произошло семь пожаров. Таковы данные управления МЧС России по региону. В этих пожарах пострадал один человек.

Горело в Торжке на улице Чехова, горело на Пролетарской набережной Твери и пожарные выезжали на горящий автомобиль. Всего в сводке сообщается о семи техногенных пожарах произошедших на утро 5 ноября.

МЧС предупреждая о дожде, напоминает о вероятности происшествий на 14 опасных участках федеральных трасс.

М-9 «Балтия» (4 участка): Зубцовский район (207 км); Оленинский муниципальный округ (277 км); Нелидовский городской округ (321 км); Западнодвинский муниципальный округ (363 км).

М-10 «Россия» (10 участков): Конаковский район (с 136 по 137 км); Калининский район (с 173 по 174 км, 196-197 км); Торжокский район (232 км, 242 км, с 256 по 257 км); Спировский район (с 266 по 267 км), Вышневолоцкий городской округ (301 км); Бологовский район (330 км, 336 км).

Существует вероятность происшествий на открытых участках скоростной автодороги М-11.