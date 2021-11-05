Фильм о Твери, снятый телекомпанией Игоря Прокопенко, покажут на телеканале «Спас»

Заставка фильма «Тверь. Линия судьбы» телекомпании «Формат ТВ».

Фильм о Твери, снятый телекомпанией Игоря Прокопенко «Формат ТВ», покажут на телеканале «Спас». Называется он «Тверь. Линия судьбы».

Идея фильма, как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, принадлежит семикратному лауреату национальной премии «ТЭФИ» Игорю Прокопенко. Правда, в финальных титрах кроме принадлежности фильма телекомпании «Формат ТВ», никакого авторства не указано.

Фильм можно увидеть на телеканала «Спас» 5 ноября в 13.55 и 7 ноября - в 23.10.

Для тех, кто не сможет посмотреть фильм в указанное время, картина выложена в интернет в свободный доступ с сентября месяца этого года.