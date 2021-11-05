Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 ноября 2021 10:05

Безработный украл аккумулятор из припаркованного в Твери автомобиля

Задержать его помогли камеры видеонаблюдения
Олег ХАДАЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Иногда поломка оборачивается кражей.

Иногда поломка оборачивается кражей.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

У 26 летнего жителя Твери прямо из автомобиля украли аккумулятор.

Его авто забарахлило, и он припарковал автомобиль на обочине Старицкого шоссе в черте города.

После этого мужчина поехал за запчастью, а когда вернулся, обнаружил, что аккумулятора в машине нет. Пострадавший немедленно обратился в полицию.

Сыщики, пока криминалисты осматривали автомобиль, оперативно изучили записи камер видеонаблюдения и разослали патрульным экипажам ориентировку на преступника.

Через некоторое время удалось задержать 57-летнего безработного. Но, увы, аккумулятор он уже продал, а деньги потратил.

Теперь его ждёт суд, компенсация ущерба в 3500 рублей и отбывание наказания.