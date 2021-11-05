Безработный украл аккумулятор из припаркованного в Твери автомобиля

Иногда поломка оборачивается кражей.
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
У 26 летнего жителя Твери прямо из автомобиля украли аккумулятор.
Его авто забарахлило, и он припарковал автомобиль на обочине Старицкого шоссе в черте города.
После этого мужчина поехал за запчастью, а когда вернулся, обнаружил, что аккумулятора в машине нет. Пострадавший немедленно обратился в полицию.
Сыщики, пока криминалисты осматривали автомобиль, оперативно изучили записи камер видеонаблюдения и разослали патрульным экипажам ориентировку на преступника.
Через некоторое время удалось задержать 57-летнего безработного. Но, увы, аккумулятор он уже продал, а деньги потратил.
Теперь его ждёт суд, компенсация ущерба в 3500 рублей и отбывание наказания.