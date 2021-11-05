Сергей Каратаев. Фото: ВПСО "Сова"

Более трёх с половиной месяцев в Тверской области ищут мужчину со шрамом на затылке.

14 июля этого года Сергей Каратаев просто вышел из своего дома в деревне Заречье Вышневолоцкого района.

Эта деревня находится между двух озёр — Островно и Имоложье, а рядом платформа Октябрьской железной дороги Академическая.

Из особых примет, пропавший невысокого роста — 159 сантиметров, а на затылке у него шрам.

Если вам что-то известно о пропавшем, звоните 112, либо 8-919-054-6014.