Сергей Каратаев. Фото: ВПСО "Сова"
Более трёх с половиной месяцев в Тверской области ищут мужчину со шрамом на затылке.
14 июля этого года Сергей Каратаев просто вышел из своего дома в деревне Заречье Вышневолоцкого района.
Эта деревня находится между двух озёр — Островно и Имоложье, а рядом платформа Октябрьской железной дороги Академическая.
Из особых примет, пропавший невысокого роста — 159 сантиметров, а на затылке у него шрам.
Если вам что-то известно о пропавшем, звоните 112, либо 8-919-054-6014.
Ориентировка. Фото: ВПСО "Сова"