В Тверской области дети нарисовали своих родителей-полицейских

Все работы были очень талантливы. Фото: УМВД РФ по Тверской области.

В тверской полиции подведи итоги регионального этапа конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». В этом году на конкурс поступило 35 работ. Полицейское жюри и преподаватели художественного направления оценивали работы в трёх возрастных номинациях: 6 – 8 лет, 9 – 11 лет и 12 – 14 лет.

- Все конкурсанты, безусловно, талантливы, и сделать выбор было нелегко, - рассказывают в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

Юные художники - молодцы! Фото: УМВД РФ по Тверской области.

Но выбрать всё-таки пришлось. В номинации от 6 до 8 лет первое место раздели Таисия Захарова (Детский сад № 24 «Золотая рыбка» города Кимры) с работой «Служебная собака Ариша на охране порядка» и Всеволод Галахов (2 класс Гимназии № 2 Осташкова) с рисунком «Я горжусь своим папой».

В номинации от 9 до 11 лет победителем стал Тимофей Анисимов (4 класс Гимназии № 1 имени Шишкова) с рисунком «Красота спасёт мир».

И в номинации от 12 до 14 лет первое место отдано Наталье Смирновой (СО А-ШКОЛА имени Д.И. Менделеева) с работой «Моя мама полицейский-кинолог».

Работы-победители. Фото: УМВД РФ по Тверской области.

Работы этих юных художников представят Тверскую область на финальном этапе конкурса «Мои родители работают в полиции» в Москве.