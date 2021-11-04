Пенсионерка из Твери взяла кредит и перевела телефонным мошенникам почти полтора миллиона рублей

Телефонные мошенники действуют нагло и нахраписто, не давая жертве поразмыслить. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

67-летняя жительница Твери перевела телефонным мошенникам 1 400 000 рублей. Причём деньги эти она взяла в кредит.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тверской области, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мошенник сказал, что кто-то пытается оформить на её имя кредит. Липовый сотрудник банка сказал напуганной пенсионерке: чтобы защитить её личные данные нужно оформить кредит самостоятельно, а потом перевести деньги на «резервный» счёт. Женщина это и сделала - кредит оформила онлайн и все деньги перевела мошенникам.

Поняв, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере» (ч. 4 статьи 159 УК РФ).

«Управление МВД России по Тверской области в очередной раз предупреждает граждан о том, что нельзя передавать или переводить свои денежные средства незнакомым лицам либо на неизвестные счета. При попытке незнакомцев под видом сотрудников банка или правоохранительных органов заставить сделать перевод или сообщить пароли от банковской карты, или оформить кредит - необходимо немедленно закончить разговор. Если окажется, что вы столкнулись с мошенником, – незамедлительно обращайтесь в полицию», - советуют в пресс-службе регионального УМВД.