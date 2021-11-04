В Твери ушла из дома и пропала 16-летняя девушка

Разыскивается 16-летняя Алёна Зейдина. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери пропала 16-летняя Алёна Зейдина. 2 ноября девушка ушла из дом и не вернулась, сообщает следственное управление СКР по Тверской области.

Следователи СКР выезжали домой к пропавшей, поговорили с её родственниками и знакомыми. Каких-либо признаков, что против девушки было совершено преступление, они не обнаружили.

Всех, кому известно что-то о местонахождении Алёны, просят обратиться в следственное управление СКР по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69 или сообщить в полицию (102, 112). Полезной может быть любая информация.