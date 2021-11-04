Прививку от коронавируса в Тверской области сделали 484 521 человек

Вакцинация является единственной реальной возможностью избежать тяжёлого течения болезни. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

По данным оперативного штаба Тверской области, к 4 ноября прививку от коронавируса в регионе сделали 484 521 человек, за последние сутки – 6 537 человек.

Вакцинация является единственной реальной возможностью избежать тяжёлого течения болезни, настаивают врачи. Записаться на прививку можно на сайте госуслуг или по телефону горячей линии 122. Список пунктов вакцинации опубликован на сайте областного минздрава. Недавно в Твери открылись два новых пункта - в городской больнице №6.

Напомним, заболеваемость ковидом стремительно растёт. 4 ноября был побит очередной антирекорд - суточное количество заболевших превысило 400 человек. С начала пандемии в Тверской области болезнь была диагностирована у 78 283 человек. Умерли от коронавируса с начала пандемии 1 873 человека (11 за последние сутки).