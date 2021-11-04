Число ежедневных случаев коронавируса в Тверской области перевалило за 400

Врачи отмечают - число тяжёлых случаев ковида в Тверской области растёт. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ежедневное число случаев коронавируса в Тверской области побило очередной рекорд: 401 официально зарегистрированный случай за сутки (по данным на 4 ноября 2021 года). Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 78 283 человека.

Выздоровели 64 895 пациентов, за последние сутки - 271 человек. На карантине находятся 11 515 человек (+119 за сутки). Умерли от коронавируса с начала пандемии 1 873 человека (11 за последние сутки).

Как отмечают медики, в регионе растёт число тяжёлых случаев COVID-19, причём не только среди пожилых людей - в реанимацию попадают молодые мужчины и женщины, подростки. Единственной надёжной защитой называют вакцинацию. Её можно пройти в специальных пунктах. Напомним, в Твери заработали два новых пункта вакцинации, их открыла городская клиническая больница №6.

За весь период пандемии число лабораторных тестов на коронавирус достигло 1 202 085 (за последние сутки их было проведено 5 575).

Лидирует по числу случаев коронавируса областная столица - 27 074 с начала пандемии и 174 - за последние сутки. Распространение коронавируса в районах Тверской области можно посмотреть на карте: