Гёттингенскую Премию мира получил театр-студия "Премьер" из Твери

Премией отмечен проект «Музыка во имя мира». Фото: vk.com/musik_fur_den_frieden

Художественный руководитель театра-студии "Премьер" из Твери Андрей Коряков получил Международную Гёттингенскую Премию мира.

"Жюри приняло решение о присуждении Гёттингенской премии мира-2022 немецко-российскому молодёжному проекту "Музыка во имя мира - Музыка ради Мира" в лице инициаторов и кураторов проекта Ульрике и Томаса Фогта (Германия) и Андрея Корякова (Россия)", - говорится на сайте премии.

Высокой наградой жюри отметило вклад, который внёс проект "Музыка во имя мира - Музыка ради Мира" в отношения между Германией и Россией, что особенно важно в то время, когда на официальном уровне эти отношения охладели. Церемония награждения Гёттингенской Премией мира состоится 12 марта будущего года в Немецком театре Гёттингена.

"Мы поздравляем всех причастных к этому проекту и неравнодушных зрителей с этой высокой наградой! И обещаем совсем скоро презентовать новый онлайн проект, работа над которым идёт прямо сейчас в России и Германии", - сообщил театр "Премьер" на своей страничке в соцсети.

Народный театр-студия "Премьер" - единственный молодёжный музыкальный репертуарный театр в нашем регионе. Он был создан был создан в 1992 году Андреем Коряковым из школьной детско-юношеской театральной студии. в 2011 году театр "Премьер" организовал единственную в Тверской области Школу мюзикла.

За годы своего существования театр осуществил большое количество разножанровых постановок: сказок, драм, фарсов, мюзиклов - как для детей, так и для взрослых.