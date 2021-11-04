Женщина пострадала в ДТП у полиграфкомбината детской литературы в Твери

От удара одну из машин отбросило на газон. Фото: УГИБДД по Тверской области

Утром 4 ноября на проспекте Корыткова в Твери столкнулись "Лада Гранта" и "Volkswagen Polo". ДТП произошло на пересечении проспекта с Мигаловской набережной, около Полиграфического комбината детской литературы.

От удара "Фольксваген" отбросило на газон у полиграфического комбината. Пострадала пассажирка "Фольксвагена" - женщина 40 лет. Медики диагностировали ушиб грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму. По информации областной Госавтоинспекции водители обеих машин были трезвы.