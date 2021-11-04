Президент РФ и губернатор Тверской области поздравили жителей Верхневолжья с Днём народного единства

День народного единства празднуется 4 ноября. Фото: Влад КОМЯКОВ

Президент Владимир Путин направил губернатору Тверской области Игорю Рудене и жителям Верхневолжья поздравление с Днём народного единства.

«В истории России немало ярких, героических страниц, примеров гражданской сплочённости, отваги и мужества, которые проявлял наш народ в годину суровых испытаний, во имя свободы и независимости Родины. Приверженность этим высоким нравственным ориентирам и ценностям, многовековым традициям честного служения Отечеству – главное, великое достояние, завещанное нам предками», – говорится в поздравлении Владимира Путина.

Глава региона также обратился к жителям с поздравлением. Игорь Руденя подчеркнул: этот праздник напоминает о бессмертном подвиге наших предков во имя спасения Отчизны.

«Жители тверского края внесли значимый вклад в освобождение Отечества от врагов, проявив мужество, стойкость, беззаветную преданность Родине в сражениях с врагом под Торопцем, Торжком, Тверью и Калязином. Ответственность за судьбу нашей Родины, приверженность многовековым духовным и нравственным ценностям и сегодня объединяют нас в общей работе на благо России и Верхневолжья», - сказал губернатор.

Напомним, в преддверии Дня народного единства Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды тринадцати жителям Тверской области.