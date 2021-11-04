В Тверской области молодой человек оформил микрокредит на имя отца и спустил деньги на алкоголь

Парень занял в микрокредитной организации 5000 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

46-летний житель Нелидово Тверской области неожиданно для себя стал обладателем микрозаёма в пять тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию, сообщив, что стал должником микрофинансовой организации, хотя денег не занимал.

Полицейские выяснили, что микрокредит на мужчину оформил кто-то другой, воспользовавшись его паспортом. Искать мошенника долго не пришлось - им оказался 22-летний сын потерпевшего.

"Молодой человек, используя паспортные данные отца, оформил микрокредит на его имя, а счет зачисления денег указал свой. Полученные деньги парень потратил на алкоголь и продукты питания", - поделилась подробностями пресс-службы Управления МВД по Тверской области.

Парню грозит до двух лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Молодой человек задержан, в содеянном он признался.