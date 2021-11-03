На заседании оперштаба Тверской области обсудили антиковидные меры и ход вакцинации в регионе

В областном правительстве прошло заседание оперштаба. Фото: ПТО

Текущая эпидемиологическая ситуация, проведение вакцинации, антиковидные меры, действующие в регионе, обсуждались на заседании оперштаба региона. Его вечером 3 ноября провел губернатор Игорь Руденя.

О повторном введении пропуска в ТЦ по QR-кодам по итогам заседания оперштаба не сообщается.

Зато сообщается о том, что в области наращиваются объёмы иммунизации граждан. За прошедшие сутки, 2 ноября, вакцинацию прошли 6870 человек – это максимальное ежесуточное количество за последние полтора месяца. В нерабочие дни пункты вакцинации работают в обычном режиме.

- Специалисты отмечают, что в настоящее время увеличивается количество заболевающих covid-19 среди работающего населения. Абсолютное большинство пациентов ковидных госпиталей – те, кто не сделал прививку, - проинформировала пресс-служба правительства региона. - В случае проявления признаков вирусного заболевания необходимо вызвать на дом врача либо обращаться в центры амбулаторной помощи. На территории региона действует 12 таких центров. За две прошедшие недели медицинская помощь в ЦАПах была оказана более 8 тысячам граждан.

ЦАПы оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях – при очном обращении в регистратуру центра.

В Тверской области продолжаются ежедневные рейды по контролю за соблюдением эпидтребований. Они проводятся в автобусах, легковых такси, на железнодорожном транспорте, в оздоровительных, физкультурных, торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах, на предприятиях общепита.

По 8 ноября с 23.00 до 6.00. в Верхневолжье введён запрет на проведение зрелищных, спортивных, развлекательных мероприятий, не допускается работа общепита, за исключением доставки готовых блюд и обслуживания на вынос.