На территории ОКБ в Твери построят вторую вертолетную площадку

На территории ОКБ планируется построить еще одну площадку для вертолетов санавиации. Фото: Виктория ТУШКОВА

В областном правительстве губернатор Игорь Руденя провел встречу, на которой обсуждался вопрос строительства вертолетной площадки на территории Областной клинической больницы в Твери.

На территории ОКБ уже есть одна площадка для санавиации. Предполагается, что вторая площадка будет сдана до конца этого года.

Там на постоянной основе будут базироваться два вертолета МИ-8.

Глава региона распорядился предусмотреть организацию вертолетной площадки для Детской областной клинической больницы с устройством подъезда для машин скорой помощи.

- В июле 2021 года было принято решение о создании подразделения детской санитарной авиации с круглосуточным дежурством медбригады. На эти цели направят 5,8 млн рублей. Создание такого подразделения позволит обеспечить своевременную и качественную медицинскую помощь детям в экстренных случаях, - напомнила пресс-служба областного правительства.

За 2020 год в Тверской области вертолеты санитарной авиации совершили 205 вылетов в районы, было эвакуировано 211 пациентов, в том числе 23 ребенка.