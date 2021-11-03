В Твери у Дворца творчества детей и молодежи задавили пешехода

Скорая забрала пострадавшую женщину в 4-ю горбольницу Твери. Фото: ГИБДД по Тверской области

Вечером 3 ноября на дороге на Дарвина, напротив Дворца творчества детей и молодежи, под колёса машины попала женщина-пешеход. Подробности ДТП сообщили в региональном ГИБДД.

54-летний водитель машины был трезв и место аварии на оставил. Прибывшая на место аварии скорая забрала пострадавшую в больницу.

У женщины сотрясение мозга и переломы обоих ног и левой руки. Сейчас пострадавшая в 4-ой горбольнице.

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