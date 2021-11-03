По вине начинающих водителей на дорогах Тверской области погибли семь человек

Почувствовав себя себя уверенно на дороге, молодой водитель рискует совершит фатальную ошибку. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Начинающие водители стали виновниками 83 ДТП в Тверской области за девять месяцев 2021 года. По их вине в этих авариях погибли семь человек и были ранены 115 человек.

Статистика не радостная, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и самих таких ДТП и погибших стало немного меньше (за девять месяцев 2020-го начинающие водители устроили 93 аварии, в которых погибли 9 человек).

Аварийность с участием неопытных автолюбителей проанализировали в областной Госавтоинспекции. Неопытный водитель - это тот, у кого стаж вождения менее двух лет. Согласно данным ГИБДД, каждая четвёртая авария в регионе происходит по их вине.

"Группой риска среди начинающих водителей являются водители в возрасте от 18 до 23 лет: ими совершено почти 70% от общего количества ДТП данной категории и практически в 2 раза больше ДТП, чем водителями от 24 лет и старше", - уточняют в пресс-службе Управления ГИБДД по Тверской области.