Семь новых камер видеофиксации появится на дорогах Твери

Видео-комплексы обойдутся в 18 млн 550 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

На дорогах Твери появится ещё семь комплексов видеофиксации. Тендер на поставку камер размещён на сайте госзакупок. Видео-комплексы обойдутся в 18 млн 550 тысяч рублей - по 2 млн 650 тысяч рублей за каждый. Такова максимальная цена контракта. Камеры будут оплачены из бюджета Твери.

Четыре камеры установят на Московском шоссе - у домов №16А, №11 и №155, а также в Больших Перемерках у дома 27. Остальные будут фиксировать нарушения на Бурашевском шоссе (в районе пересечения с ул. Неготинской), на улице Шишкова (в районе дома 98А) и на Старицком шоссе (в районе дома 15А).