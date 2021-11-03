Тридцать музыкантов в Твери играли в унисон на балалайках

На сцене балалаечники играли в унисон. Фото: скрин с видео

Унисон из трёх десятков юных балалаечников можно было услышать 31 октября в киноконцертном зале в Твери в рамках фестиваля «Тверская балалайка». Все приехавшие на концерт юные участники - учащиеся музыкальных школ и колледжей, репетируют каждый в своём городе, а на сцене выдают так, как-будто все время вместе играли.

В унисон исполнили «Лисий шаг» Фёдорова и «Гвардейский марш».

Впечатлениями от концерта и видео с концерта в соцсетях поделилась мама одного из участников этого музыкального события Ольга Бегунова.

- Спасибо нашему преподавателю Михаилу Арнольдовичу Рихмайеру, он кстати, тоже был на сцене, за то, что привил любовь к русской балалайке, музыке, культуре. Всем ребятам только вперёд и только побед! - поделилась Ольга Бегунова в разговоре с «КП»-Тверь».

Если на живой концерт в связи с ковидными ограничениями народа пришло не так много, то видео, выложенное в соцсетях, собрало множество лайков и восторженных откликов.

Кстати, унисоном балалаечников на фестивале руководил именно преподаватель тверской музыкальной школы Михаил Рихмайер, он так прокомментировал восторженные отзывы в соцсетях:

«Спасибо за теплые слова! Благодарен за поддержку в подготовке к выступления и всем родителям выступавших детей и преподавателям! Получилось грандиозно!»

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