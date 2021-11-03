Автодор планирует построить Северный обход Твери к началу 2024 года

В областном правительстве обсудили реализацию в регионе 3 этапа трассы М-11 «Нева». Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Проект строительства участка трассы М-11 в обход Твери (так называемый Северный обход) разработан, все технические решения согласованы. Об этом этом председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко сообщил на совещании по данному вопросу в правительстве Тверской области. Его 3 ноября провел губернатор Игорь Руденя.

- Планируем сдать объект к началу 2024 года, - отметил Вячеслав Петушенко.

- У нас создается новый транспортный коридор, который будет являться основой для развития северо-востока области. Трасса Тверь-Бежецк-Весьегонск – М-11 создаст прямой выезд на трассу для наших крупных предприятий и поможет разгрузить Тверь, Калининской район от грузового транспорта», - сказал Игорь Руденя.

По проекту запланировано строительство 62,3 км четырехполосной автодороги (технической категории IА), по которой можно будет развивать скорость в 150 км/ч.

На этом участке М-11 также будут обустроены пункты взимания платы, площадки отдыха. Также предполагается строительство 35 искусственных сооружений общей протяженностью более 3 км. Один из них - мост через реку Волга (на 155-ом км) длиной более 1 км.

Для повышения транспортной доступности города и прилегающих территорий в рамках проекта планируется создание трех развязок.

На совещании. Фото: ПТО

СПРАВКА КП

На Петербургском международном экономическом форуме-2021 правительство Тверской области подписало соглашение с компанией «Российские автомобильные дороги» (Автодор). Согласно ему на участке трассы М-11 на территории региона предполагается установка современных многофункциональных зон дорожного сервиса, туристско-информационных объектов, точек торговли и общепита, сооружений связи.