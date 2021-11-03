В Твери скончалась архитектор знаменитой "Рюмки" Ольга Палиева

Архитектор Ольга Палиева скончалась 2 ноября 2021 года. Фото: facebook.com/alex.jogolef

Тверской архитектор Ольга Палиева скончалась 2 ноября. Жителям Твери Ольга Леонидовна известна более всего как создатель одного из самых известных зданий города, которое в народе прозвали "Рюмкой" или "Свечкой".

Ольга Палиева совсем немного не дожила до своего 81-летия, День рождения она должна была отпраздновать в декабре. О её смерти сообщили в соцсети близкие знакомые и коллеги - Елена Ничипорович и Алексей Жоголев. Попрощаться с Ольгой Палиевой можно будет в субботу, 6 ноября, у Тверской областной больницы, предположительно в 12:30. Точное время Елена Ничипорович обещала сообщить позже.

"Известный тверской архитектор, автор многих городских объектов, взрастивший плеяду вдумчивых проектировщиков, до последних дней не отпускавшая из рук карандаш, ушла не без помощи проклятого ковида. Будем помнить ее, как прекрасного мастера, вдумчивого зодчего, непримиримую к халтуре и серости в профессии, полную идей и энергии", - написал об ушедшей коллеге председатель правления Тверской организации Союза архитекторов России Алексей Жоголев.

"Рюмка" на Смоленском переулке в Твери - самая известная работа Ольги Палиевой - была амбициозным проектом, ставшим долгостроем, но всё-таки получившим жизнь. Это здание высотой 77 метров, которое изначально планировали сдать к Олимпиаде - 1980, как гостиницу. Но построить в срок гостиницу не удалось, после чего работы замерли на долгие годы.

В 2007 году здание начали переоборудовать. Сегодня "Рюмка" функционирует, там расположен офисный центр.