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Происшествия3 ноября 2021 16:26

После гибели трёх человек при пожаре в Конаково Тверской области возбуждено уголовное дело об убийстве

Пожар произошёл 1 ноября в заброшенном доме на улице Жилкооп
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Дело возбуждено по статье 105 УК РФ "Убийство трёх лиц, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом"

Дело возбуждено по статье 105 УК РФ "Убийство трёх лиц, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом"

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следственное управление СКР по Тверской области возбудило уголовное дело по факту гибели трёх человек в пожаре, произошедшем в Конаково 1 ноября. Напомним, на улице Жилкооп сгорел заброшенный дом под номером 13. Известно, что в этом здании в последнее время жили бездомные.

Дело возбуждено по статье 105 УК РФ "Убийство трёх лиц, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом" (п.п. «а,д,е» ч. 2). Этому предшествовала проверка, которую провели следователи и криминалисты СК. Всё, что известно сегодня: дом был отключён от коммуникаций, не электрифицирован. Очаг возгорания специалисты обнаружили в единственном подъезде, на полу, под лестничным маршем первого этажа. Обгоревшие тела трёх мужчин пожарные нашли на втором этаже. Личности погибших устанавливаются.

Следователи занимаются установлением причин и обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.