Несколько жителей Тверской области получили госнаграды ко Дню народного единства

Награды нашли своих героев. Фото: ПТО

3 ноября накануне Дня народного единства в большом белом зале правительства региона губернатор Игорь Руденя по традиции вручил награды нескольким гражданам.

- День народного единства стал символом силы духа нашего народа. Сегодня мы вспоминаем события, которые во многом определили исторический путь России как единой, сильной и суверенной державы. Более четырёх столетий назад, благодаря сплочённости и самоотверженности народного ополчения, Москва была освобождена от интервентов. Мы гордимся вкладом тверского края в преодоление этого непростого времени, одного из самых трагических периодов в нашей истории. Сегодня нас, как и прежде, объединяют любовь к Родине, вера в сильную Россию. Уверен, что жители тверского края всегда будут едины в работе на благо Верхневолжья и всей нашей великой России, - произнес речь в начале церемонии Игорь Руденя.

День народного единства празднуется в России 4 ноября, начиная с 2005 года, 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских захватчиков. Так сказано в официальной версии истории.

С изгнанием поляков из Кремля завершился долгий период Смутного времени в России...

Но вернемся в зал областного правительства.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени губернатор вручил заместителю начальника цеха филиала РТРС «Тверской областной радиотелевизионный передающий центр» Игорю Лебедеву.

- Я люблю свою работу, с детства знал, кем буду, потому что нравилось разбираться в электронике. Медаль для меня многое значит, с возрастом понимаешь, что много хорошего сделал для страны, - сказал в благодарственной речи Игорь Лебедев.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено врачу общей практики Луковниковской сельской амбулатории Старицкой ЦРБ Минатулаху Алисенову. Он в медицине - свыше 40 лет.

Благодарность Президента РФ объявлена заведующему хирургическим отделением Калининской ЦРБ Святославу Шестакову. Он является продолжателем династии хирургов. Руководит отделением с 1998 года.

Этой же награды удостоена заведующая Борковским сельским Домом культуры Александра Фирсова (Зубцовский район).

Памятный знак губернатора Тверской области «За доблестную службу в Тверской области» вручен заместителю начальника подразделения войсковой части 10282 Евгению Корчагину.

Благодарность губернатора Тверской области вручена заместителю начальника отдела УМВД России по Тверской области Евгению Буянову.

Звание «Почетный работник промышленности Тверской области» присвоено токарю- расточнику завода «Звезда» (ЗАТО Солнечный») Валерию Трусову.

Отраслевых почётных званий удостоены ещё несколько граждан.

Был награжден и целый коллектив.

Знак губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской» вручили команде медиков Калининской ЦРБ.

В марте 2020 года эта больница, ее медсостав в открытом там в самом начале прихода пандемии в регион ковидном госпитале приняли первых зараженных коронавирусом.

Сегодня коллектив учреждения - это более 80 врачей и около 150 человек среднего медицинского персонала. В прошлом году команду ЦРБ пополнили восемь молодых специалистов.

Весь коллектив медиков поздравил с наградой губернатор.