Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 ноября 2021 13:04

В Тверской области до сентября 2025 года предстоит переселить свыше 5000 человек из аварийного жилья

В 2019-2020 годах переселили 502 граждан
Алексей АНДРЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В областном правительстве обсудили ход реализации программы переселения из аварийного жилья.

В областном правительстве обсудили ход реализации программы переселения из аварийного жилья.

Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя провёл рабочую встречу в областном правительстве по реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на период до 2025 года.

Действующая программа запущена в 2019 году. По ней до 1 сентября 2025 года областные власти должны переселить жителей домов, признанных аварийными на 1 января 2017 года. Общая площадь таких домов - 88,7 тыс. кв. метров. Переселить предстоит свыше 5000 человек.

- По итогам реализации программы в 2019-2020 годах в благоустроенное жильё переехали 502 человека. Это жители Твери, Ржева, Торжка, Вышневолоцкого и Осташковского городских округов, Конаковского, Торопецкого, Зубцовского и Бельского районов. Всего за период с 2016 года из аварийного жилья в регионе расселено более 8 600 человек, - сообщила пресс-служба областного правительства.