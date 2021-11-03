В Твери заработали два новых пункта вакцинации при горбольнице №6

В Твери заработали два новых пункта вакцинации. Фото: ПТО

В Твери заработали два новых пункта вакцинации от COVID-19. Их открыла городская клиническая больница №6. Об этом сообщил официальный сайт этого медучреждения.

Один из пунктов принимает пациентов на базе кабинета лечебной физкультуры на проспекте Победы, 43. Работают здесь с 10:00 до 20:00 в будние дни, в субботу с 10:00 до 15:00.

Второй пункт - в здании детской поликлиники №2 на улице Можайского, 60в. Расписание работы: будни с 10:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 15:00.

Записаться на прививку можно по телефону: (4822) 58-76-21 или 122.

В Тверской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. По данным на 3 ноября прививку сделали 471 114 человек, за минувшие сутки – 4308.

Напомним, в регионе расширен список профессий, подлежащих обязательной вакцинации.

В Тверской области вакцинироваться можно ещё в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке. С 18 октября в Твери работают два мобильных пункта вакцинации - около ТЦ «Олимп» на улице Трехсвятской и на площадке у ТЦ «Можайский» в микрорайоне Южный.

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