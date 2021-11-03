Спектакль Тверского ТЮЗА «Хлебзавод» вошел в число претендентов на "Золотую Маску"

Эпизод спектакля. Фото: Тверской ТЮЗ

Поставленный в Тверском театре юного зрителя режиссером Филиппом Гуревичем «Хлебзавод» вошёл в Long List премии "Золотая Маска". Он был отмечен экспертным советом фестиваля как один из самых заметных спектаклей театрального сезона 2020-2021.

Спектакль поставлен по одноименной пьесе современного драматурга Алексея Олейникова.

«Хлебзавод» - пьеса в стихах, составленная из монологов старшеклассников. В материю рассказов о повседневной жизни школьников - игры, бытовые конфликты, любовь, дружба и вражда, вплетается рефлексия о проходящем детстве. Основная тема - взросление.

В анансе спектакля утверждается. что он прежде всего адресован старшим подросткам, но также будет интересен и широкой молодёжной аудитории, а также педагогам и родителям.

На ближайшие показы спектакля в ноябре все билеты в ТЮЗе уже проданы. Следующие показы - 25 и 26 января.

СПРАВКА КП

«Золотая Маска» - российская национальная театральная премия (учреждена в 1993 году), вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, кукольный театр.

Также «Золотая Маска» – фестиваль, представляющий в Москве наиболее значительные спектакли театров страны.

Тверской ТЮЗ впервые был номинирован на премию в 2016 году со спектаклем «Пустота» Максима Черныша.