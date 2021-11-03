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Общество3 ноября 2021 11:49

Возобновят ли гипермаркеты Твери работу по QR-кодам, возможно, решит сегодня региональный оперштаб

QR-коды организации, магазины и гипермаркеты Твери теперь могут вводить самостоятельно, но не хотят
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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Предприниматели и ритейлеры Твери опасаются, что власти снова могут ввести QR-коды.

Предприниматели и ритейлеры Твери опасаются, что власти снова могут ввести QR-коды.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Система QR-кодов в Твери и области работала всего четыре дня - до полуночи 1 ноября и не была продлена властями. Однако, в связи с длинными ноябрьскими выходными в предпринимательском сообществе Твери есть информация: систему кодов могут вновь ввести.

Ведь суточный рост больных коронавирусом в регионе продолжается: 398 человек вновь заболевших на 2 ноября. Однако, власти возобновление системы QR-кодов никак не комментируют.

В эфире радио «Комсомольская правда – Тверь» (99,3FM) сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области Арнольд Выскубов заявил, что, возможно, решение будет принято по итогам еженедельного заседания регионального оперштаба. Оно должно пройти сегодня, 3 ноября.

- Никто не запрещает организациям, коммерческим фирмам и предприятиям, самим вводить QR-коды для входа посетителей, - заметил Выскубов.

Вводить qr-коды предприятия могут внутренним приказом по своей организации. Однако делать этого никто не хочет, ведь по итогам первой четырёхдневная с еодами предприниматели понесли миллионные убытки.

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