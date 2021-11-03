По Волге в Твери плывут "льдины" из пенопласта

куски пенопласта резво спускаются вниз по течению. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Днём 3 ноября жителей Твери обескуражило зрелище: по Волге, между Старым и Новым мостами, шёл почти настоящий ледоход. Белые "льдины", подгоняемые ветром, резво спускались вниз по течению.

Пенопласт плывёт по Волге. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

- Я на самом деле подумала, что по Волге лёд плывёт. Вся акватория между мостами в белых квадратиках на воде! - рассказала "КП"-Тверь" очевидица.

Позже выяснилось, что "льдины" - это куски пенопласта. Большой мешок с приличным количеством этого вспененного полимера обнаружился лежащим на Новом мосту. Хозяев рядом не было, кому он принадлежит и для чего предназначался - неизвестно.

Мешок со вспененным пластиком валяется на Новом мосту. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Следует отметить, что пенопласт (вспененная масса на основе полимера полистирола), выброшенный в природу, засоряет окружающую среду. Процесс его разложения занимает порядка ста лет.