Опубликован график работы офисов МФЦ Тверской области в праздничные дни

Познакомьтесь с графиком, чтобы не прийти в МФЦ в нерабочий день.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В праздничные дни филиалы Многофункциональных центров оказания государственных услуг (МФЦ) Тверской области работают в следующем режиме:
3 ноября (среда, предпраздничный день) – рабочий день в соответствии с графиком работы филиала, сокращённый на 1 час;
4 ноября (четверг, День народного единства) – нерабочий праздничный день;
5-6 ноября – рабочий день, в соответствии с режимами работы филиалов в субботу;
7 ноября (воскресенье) – выходной;
С понедельника 8 ноября офисы МФЦ работают в обычном режиме.
Консультационная служба работает по следующему графику:
3 ноября (среда, предпраздничный день) – рабочий день, сокращённый на 1 час;
4 ноября (четверг, День народного единства) – нерабочий праздничный день;
5-7 ноября - нерабочие дни.
С понедельника 8 ноября консультационная служба начнёт работать в обычном режиме.