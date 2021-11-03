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Общество3 ноября 2021 10:45

Опубликован график работы офисов МФЦ Тверской области в праздничные дни

Согласованы графики работы филиалов МФЦ и консультационной службы
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Познакомьтесь с графиком, чтобы не прийти в МФЦ в нерабочий день.

Познакомьтесь с графиком, чтобы не прийти в МФЦ в нерабочий день.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В праздничные дни филиалы Многофункциональных центров оказания государственных услуг (МФЦ) Тверской области работают в следующем режиме:

3 ноября (среда, предпраздничный день) – рабочий день в соответствии с графиком работы филиала, сокращённый на 1 час;

4 ноября (четверг, День народного единства) – нерабочий праздничный день;

5-6 ноября – рабочий день, в соответствии с режимами работы филиалов в субботу;

7 ноября (воскресенье) – выходной;

С понедельника 8 ноября офисы МФЦ работают в обычном режиме.

Консультационная служба работает по следующему графику:

3 ноября (среда, предпраздничный день) – рабочий день, сокращённый на 1 час;

4 ноября (четверг, День народного единства) – нерабочий праздничный день;

5-7 ноября - нерабочие дни.

С понедельника 8 ноября консультационная служба начнёт работать в обычном режиме.