Новое здание церковного центра для наркозависимых "Радуга" строят в Кимрах Тверской области

Здание центра решили обновить и расширить. Фото: tvereparhia.ru

В Кимрах Тверской области продолжается строительство нового здания для Центра помощи наркозависимым «Радуга». Этот центр был создан при храме Вознесения Господня более семи лет назад. Инициатором строительства был священник храма отец Андрей.

В этом году здание центра решили обновить и расширить. Несколько дней назад при поддержке двух благотворителей в здании установили новые окна.

«Воспитанники Центра помогают на стройке. В августе, под руководством профессиональных строителей, ребята участвовали в заливке полов бетоном», - рассказывают в Тверской епархии.

В «Радуге» с наркозависимыми работает профессиональный коллектив. Только за первые пять лет существования в центр обратились более 500 человек. Для наркозависимых проводят групповые психологические тренинги и индивидуальные курсы, работают с их семьями, чтобы родственники умели помочь человеку держаться, когда он покинет стены центра.