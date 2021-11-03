Водитель получил перелом позвоночника в аварии с лосем на трассе «Балтия» в Тверской области

На трассе «Балтия» в Тверской области под колёса иномарки выбежал лось. Фото: ГИБДД по Тверской области

Вечером 2 ноября 43-летний водитель сильно пострадал в аварии с участием лося на 429-м километре трассы "Балтия". Подробности ДТП сообщили в региональном ГИБДД.

- Иномарка «Пежо» 308 ехала по трассе в сторону Риги. На дорогу неожиданно выскочил лось. При столкновении пострадал не только водитель, но и его 13-летняя дочь, находившаяся на пассажирском сидении, - сообщили в ГИБДД региона.

Прибывшие на место аварии медики скорой диагностировали у мужчины тупую травму живота, перелом поясничного отдела позвоночника, сотрясение мозга. Девочке госпитализация не потребовалась. У неё по счастливой случайности лишь ушибы и ссадины.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.