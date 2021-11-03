В аварии на Восточном мосту в Твери пострадали три человека

На место аварии на мосту с Твери выезжали спецслужбы. Фото: ГИБДД по Тверской области

Вечером 2 ноября в Твери на спуске с Восточного моста в сторону улицы Вагжанова столкнулись две иномарки. В аварии пострадали три человека. Подробности сообщили в региональном ГИБДД.

При спуске с моста иномарку Chevrolet занесло на встречную полосу, где она врезалась в Toyota. За рулём иномарки, вылетевшей на встречку, была 18-летняя девушка, за рулём другой машины был 51-летний мужчина.

В аварии пострадали водительница Chevrolet и два ее пассажира.

Прибывшие на место медики диагностировали у девушки закрытую черепно-мозговую травму и рваную рану лица, у 19-летнего пассажира сотрясение мозга и перелом руки, у 21-летнего пассажира тоже сотрясение мозга и ушибы.

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Одна из машин, пострадавших в аварии на мосту с Твери. Фото: ГИБДД по Тверской области