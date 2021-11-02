150 малышек из Твери хотят стать «Самыми красивыми девочками России»

Голосование на сайте конкурса продлится до 31 декабря 3021 года. Фото: скрин с сайта mostbeautygirl.ru

150 маленьких девочек из Твери борются за победу во Всероссийском конкурсе «Самая красивая девочка России». Есть здесь и девочки от 0 до 17 лет и из других населенных пунктов Тверской области.

Всероссийский онлайн-конкурс «Самая красивая девочка России» проводится ежегодно, его победительница, выбранная профессиональным жюри, попадет на обложку журнала «Дети России». Юная красавица получит кубок и титул «Самая красивая девочка России».

Ажиотаж вокруг конкурса немалый. Поскольку заинтересованы в победе не столько малышки, многим из которых и лет-то немного, к примеру, есть и 6-месячные конкурсантки, а их родители. Они без устали репостят по разным соцсетям ссылки для голосования за своих дочек.

Так, в одном из самых многочисленных порталов города Бежецк сегодня голосуют за годовалую Еву Милаславскую.

– Как только я научилась ходить, практически сразу во мне зародилась любовь к танцам. Даже не осознавая этого, я начинаю двигаться в такт музыке, хлопать в ладоши и топать, топать, топать, топать, - написано от лица Евы на сайте конкурса.

Проголосовать за участниц можно на сайте конкурса «Самая красивая девочка России», голосование будет проходить до 27 декабря, итоги будут опубликованы 31 декабря 2021 года.

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