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Происшествия2 ноября 2021 18:05

В Твери ищут 29-летнего мужчину со шрамами на затылке и сколотым зубом

Алексей Киселёв ушёл из дома и не вернулся 28 октября
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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Пропавший Алексей Киселев. Фото: ВПСО «Сова»

Пропавший Алексей Киселев. Фото: ВПСО «Сова»

В Твери ведутся поиски 29-летнего Алексея Киселева, который 28 октября ушёл из дома на Петербургском шоссе, 50 и пропал. О розыске сообщил поисково-спасательный отряд «Сова». Приметы пропавшего: рост 1,8 метра, среднее телосложение, тёмные волосы, короткая стрижка, карие глаза. Пропавший был одет в сине-жёлтую куртку, синие утеплённые спортивные штаны, тёмно-серые кроссовки.

Из особых примет – сколот правый передний зуб, на затылке имеются шрамы.

При себе у него были: чёрный смартфон, чёрный планшет, документы.

Тех, кто знает что-либо о местонахождении Алексея Киселева, просят звонить по телефонам: +7-903-034-25-33, +7-910-646-34-34 или 112.

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