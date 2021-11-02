Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 ноября 2021 17:38

Скончался один из лучших шахматистов Тверской области, международный мастер Юрий Горшков

Юрий Георгиевич ушёл на 82-м году жизни
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Юрий Георгиевич Горшков скончался в Кимрах Тверской области. Фото: Кимрская шахматная федерация, vk.com/club162174608

Юрий Георгиевич Горшков скончался в Кимрах Тверской области. Фото: Кимрская шахматная федерация, vk.com/club162174608

Талантливый шахматист, международный мастер и шахматный тренер Юрий Георгиевич Горшков скончался в Кимрах Тверской области в возрасте 81 года.

Об утрате сообщает Кимрская шахматная федерация. Неоднократный чемпион Тверской области по шахматам Юрий Горшков успешно выступал и на федеральных шахматных турнирах. Готовил юных шахматистов. Его команда из кимрской школы №3 побеждала на городских и областных соревнованиях.

В родном городе Юрий Горшков пользовался большим уважением. Весной 2021 года в Кимрах организовали турнир в его честь, на котором он, несмотря на солидный возраст, смог присутствовать.

"В Кимрах ценили и уважали главную городскую шахматную легенду, которой по праву был и останется Юрий Георгиевич Горшков. Память о нем навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал", - написали в некрологе коллеги Юрия Горшкова.

"КП"-Тверь" выражает соболезнование родным и коллегам Юрия Горшкова.

Неоднократный чемпион Тверской области по шахматам Юрий Горшков успешно выступал на федеральных шахматных турнирах. Фото: Кимрская шахматная федерация, vk.com/club162174608

Неоднократный чемпион Тверской области по шахматам Юрий Горшков успешно выступал на федеральных шахматных турнирах. Фото: Кимрская шахматная федерация, vk.com/club162174608