Скончался один из лучших шахматистов Тверской области, международный мастер Юрий Горшков

Юрий Георгиевич Горшков скончался в Кимрах Тверской области. Фото: Кимрская шахматная федерация, vk.com/club162174608

Талантливый шахматист, международный мастер и шахматный тренер Юрий Георгиевич Горшков скончался в Кимрах Тверской области в возрасте 81 года.

Об утрате сообщает Кимрская шахматная федерация. Неоднократный чемпион Тверской области по шахматам Юрий Горшков успешно выступал и на федеральных шахматных турнирах. Готовил юных шахматистов. Его команда из кимрской школы №3 побеждала на городских и областных соревнованиях.

В родном городе Юрий Горшков пользовался большим уважением. Весной 2021 года в Кимрах организовали турнир в его честь, на котором он, несмотря на солидный возраст, смог присутствовать.

"В Кимрах ценили и уважали главную городскую шахматную легенду, которой по праву был и останется Юрий Георгиевич Горшков. Память о нем навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал", - написали в некрологе коллеги Юрия Горшкова.

"КП"-Тверь" выражает соболезнование родным и коллегам Юрия Горшкова.