Тверская область оказалась на 24 месте в рейтинге безработицы

На поиск работы среднестатистический житель региона тратит 6,7 месяца. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Безработица в Тверской области снижается. В рейтинге российских регионов по уровню безработицы Верхневолжье оказалось на 24 месте. Уровень безработицы в регионе по итогам июня — августа 2021 составил 3,8%. Это на 0,6% ниже (или на 4000 безработных меньше), чем в аналогичном периоде 2020 года.

Исследование безработицы в субъектах РФ подготовили специалисты "РИА-Рейтинг". Они, в частности, подсчитали, сколько времени жителю каждого региона требуется на поиск работы. в Тверской области, в среднем, рабочее место можно найти за 6,7 месяца.

Лидеры рейтинга - Санкт Петербург (уровень безработицы 1,9%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2%) и Москва (2,5%). Аутсайдеры - Ингушетия (30,5%), Дагестан (14,9%) и Тыва (14,0%).

Средний уровень безработицы в РФ - 4,6%. А на поиск работы среднестатистический житель страны тратит 6,9 месяца.