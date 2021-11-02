В Тверской области углубили дно в акватории создаваемого для туристов порта

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В Тверской области продолжается строительство речного порта в устье реки Шоша в особой экономической зоне «Завидово» Конаковского района. Работы ведутся в рамках развития туристско-рекреационного кластера «Волжское море».

- Создание новой инфраструктуры позволит более качественно организовывать отдых на территории, обеспечить условия для развития малого и среднего бизнеса, - считает губернатор Игорь Руденя.

В создание порта входит устройство причального сооружения, создание акватории порта, углубление дна и укрепление берега.

В основе причала - стальной шпунт. Устройство шпунтовой стенки и железобетонного шапочного бруса на причальном сооружении уже завершены. Заканчиваются работы по углублению дна в акватории порта.

Продолжается устройство инженерных сетей, а также подъездной автодороги. Она соединит порт с подъездом к посёлку Шоша.

Порт будет рассчитан на 816 заходов судов в год и станет частью транспортно-пересадочного узла для туристов.

Также предусмотрено строительство 15-километровой железнодорожной ветки от основной магистрали до порта, чтобы до него легко можно добраться из Москвы на поезде и пересесть на круизные суда.