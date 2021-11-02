В Тверской области завершено расследование дела о гибели женщины в ДТП из-за пьяного водителя

Снимок с места ДТП. Фото: предоставил СУ СК РФ по Тверской области

В Торжке межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении женщины - следователя органов внутренних дел. Она за рулем автомобиля попала в ДТП, повлекшее смерть пассажирки.

Установлено, что утром 21 ноября 2020 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения поехала по Торжку на машине и, съехав в кювет, врезалась в дерево. Ехала не одна...

- В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомобиля, находящегося под управлением фигурантки, погибла на месте происшествия. На момент совершения ДТП обвиняемая являлась следователем органов внутренних дел, однако не находилась при исполнении служебных обязанностей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, - сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.

Фигурантка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).