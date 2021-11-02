Парк «Россия - моя история» в Твери будет охранять от мышей питерский кот Куар

Вот такой кот Куар теперь живет в мультимедийном парке в Твери. Фото: ТИА, ПТО

В мультимедийном парке «Россия - моя история», что был отстроен в сентябре на набережной Лазури в Твери, появился питомец - рыжий кот Куар. Об этом сотрудники музея рассказали в интервью ТИА.

Кота 1 ноября привезли на «Сапсане» из Питера. Там он жил вместе с десятками котов и кошек в доме-музее поэтессы Анны Ахматовой на Литейном. А попал туда после клича в соцсетях: руководство музея разыскивало рыжего кота, сбежавшего из музея, сердобольные питерцы принесли туда множество других рыжих котиков.

Когда музейный кот нашёлся, устройством остальных новоприбывших занялись через соцсети.

Попался этот пост про кота по кличке Куар в ВК работнице тверского мультимедийного парка Анне Телегиной. Начальство инициативу одобрило, девушка списалась с кураторами и оставила заявку на Куара. В общем, поехал питерский кот в Тверь. Переезд кот перенёс хорошо и в музее уже осваивается. Экспозиция здесь ещё не открыта, но в ведении Куара будет 38 тысяч квадратных выставочных метров. Так что, будет теперь взор посетителей услаждать или мышей ловить, вдруг посмеют здесь появиться.

- Мы собирались завести четырёхлапого друга, чтобы оживить атмосферу здесь и чтобы был неформальный символ музея. Кот здоров, мы намерены его и дальше периодически показывать ветеринару. Более того, мы хотим завести ему друга или подругу или может быт даже собаку – корги, например. Это будет не контактный зоопарк, просто мы хотим сделать наше пространство более интересным для посетителей, детей в частности, - поделилось с журналистами руководство мультимедийного музея в Твери.

А ещё, в духе времени сотрудники мультимедийного музея "Россия - моя история" планируют либо завести аккаунт в Инстаграм для Куара, либо же будут публиковать посты про кота в официальных группах Парка в соцсетях.

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