В Твери ряд домов остались без света из-за аварии

В городе произошла авария на электросетях. Фото: Архив КП

В Твери без света остались ряд домов в Московском и Центральном районах. В частности, одна из жительниц дома рядом с торговым центром на улице Орджоникидзе сообщила, что уже несколько часов нет электричества.

В диспетчерской службе "Тверьгорэлектро" нам отказались уточнять, где именно произошла авария, но рассказали, когда ориентировочно устранять неполадки и дадут свет:

- Электричество будет восстановлено примерно часа через два.

То есть не раньше 14:00.