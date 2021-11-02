В Твери ряд домов остались без света из-за аварии

В городе произошла авария на электросетях.
Фото: Архив КП
В Твери без света остались ряд домов в Московском и Центральном районах. В частности, одна из жительниц дома рядом с торговым центром на улице Орджоникидзе сообщила, что уже несколько часов нет электричества.
В диспетчерской службе "Тверьгорэлектро" нам отказались уточнять, где именно произошла авария, но рассказали, когда ориентировочно устранять неполадки и дадут свет:
- Электричество будет восстановлено примерно часа через два.
То есть не раньше 14:00.