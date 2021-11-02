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Общество2 ноября 2021 12:15

В Твери ряд домов остались без света из-за аварии

Стало известно, сколько примерно будут устранять неполадки
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В городе произошла авария на электросетях.

В городе произошла авария на электросетях.

Фото: Архив КП

В Твери без света остались ряд домов в Московском и Центральном районах. В частности, одна из жительниц дома рядом с торговым центром на улице Орджоникидзе сообщила, что уже несколько часов нет электричества.

В диспетчерской службе "Тверьгорэлектро" нам отказались уточнять, где именно произошла авария, но рассказали, когда ориентировочно устранять неполадки и дадут свет:

- Электричество будет восстановлено примерно часа через два.

То есть не раньше 14:00.