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Общество2 ноября 2021 11:35

В Московском районе Твери не работает несколько светофоров

На дорогах туман, будьте осторожны
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Неполадки устраняют электрики

Неполадки устраняют электрики

Фото: Евгения ГУСЕВА

2 ноября в Московском районе Твери перестали работать несколько светофоров. Как сообщают пользователи соцсетей, погасшие светофоры были замечены на пересечении Ордженикидзе-Склизкова, у железнодорожного вокзала, а также на пересечении проспекта Чайковского с улицей Склизкова.

Неполадки устраняют электрики. Будьте внимательны на дороге - в Твери сильный туман. Гидрометцентр России объявил в Тверской области повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности. видимость при тумане - от 300 до 800 метров.