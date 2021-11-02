В Московском районе Твери не работает несколько светофоров

Неполадки устраняют электрики Фото: Евгения ГУСЕВА

2 ноября в Московском районе Твери перестали работать несколько светофоров. Как сообщают пользователи соцсетей, погасшие светофоры были замечены на пересечении Ордженикидзе-Склизкова, у железнодорожного вокзала, а также на пересечении проспекта Чайковского с улицей Склизкова.

Неполадки устраняют электрики. Будьте внимательны на дороге - в Твери сильный туман. Гидрометцентр России объявил в Тверской области повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности. видимость при тумане - от 300 до 800 метров.