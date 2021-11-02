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Общество2 ноября 2021 11:10

Четырнадцать пьяных водителей остановили госавтоинспекторы на дорогах Твери и области за сутки

Половина из них попалась сотрудникам ГИБДД в областной столице
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Пьяный водитель - реальная угроза!

Пьяный водитель - реальная угроза!

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области сотрудники Госавтоинспекции продолжают "контроль трезвости" на дорогах. Мероприятие, которое обычно проводят по выходным, продлится все нерабочие дни. За прошедшие сутки (в понедельник) инспекторы остановили 14 водителей с признаками опьянения. Из них семеро попались в Твери, другие - на дорогах региона.

"В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы, - сообщает региональное Управление ГИБДД. - Госавтоинспекция Тверской области обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии".

Сообщить о пьяном водителе можно по телефонам полиции 02, 102 или единому номеру 112. Запомните марку машины, её цвет и направление движения.