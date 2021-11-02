Коммунальные услуги в Тверской области в 2022 году подорожают в среднем на 3,4%

Тарифы проиндексируют 1 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во втором полугодии 2022 года плата за коммунальные услуги в Тверской области вырастет в среднем на 3,4% (тарифы индексируют 1 июля каждого года). В первом полугодии подорожания коммуналки не ожидается. Это следует из официально опубликованного Распоряжения Правительства РФ от 30 октября 2021 № 3073-р.

Согласно Распоряжению, тарифы в стране будут расти неравномерно. Так, сильнее всего они поднимутся в Чечне (на 6,5%), а меньше всего - в Свердловской области (на 2,9%).

Напомним, раз в год - 1 июля - тарифы в РФ индексируются с 2013 года. "Коммуналка" включает в себя плату за электричество, воду (горячую и холодную), канализацию, отопление, газ, твёрдое топливо, вывоз коммунальных отходов.