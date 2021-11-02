Ночь искусств состоится в тверских музеях

Ночь искусств - 2021 запланирована на 4 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тверские музеи и галереи решили поддержать Всероссийскую акцию «Ночь искусств». В этом году акция приурочена ко Дню народного единства и пройдёт 4 ноября. Музеи страны присоединятся к ней в онлайн и оффлайн формате. Пользователей соцсетей призывают выкладывать тематические публикации с хэштегами #мывместе #мыедины и #россияобъединяет.

К ночи искусств присоединятся филиалы Тверского государственного объединённого музея и областная картинная галерея.

В нерабочую неделю все филиалы Тверского государственного объединённого музея работают в обычном режиме: понедельник - вторник выходной день, среда - воскресенье с 10:00 до 18:00 (касса закрывается в 17:00). Посетителям надлежит соблюдать масочный режим.

4 ноября посетителей ждут экскурсии. мастер-классы, выступления ансамблей, поэтические встречи и другие мероприятия. Какие-то из них пройдут днём, какие-то - вечером (ночью,. несмотря на название акции, музеи всё же закроют). С полной программой «Ночи искусств» в Тверской области можно познакомиться на сайте Тверского государственного объединённого музея.

Тверская областная картинная галерея 4 ноября приглашает на лекции и выставки (по предварительной записи). Программу можно увидеть на сайте галереи. Галерея и её филиалы также работают в нерабочую неделю за исключением 1-2 ноября (8-11 ноября также будут выходными). Вход в Тверской императорский дворец осуществляется только по электронным билетам, купить которые можно на сайте галереи.