Женщина нашла в деревне под Тверью светящихся червяков

Вот такие светящиеся насекомые обитают в деревне в Тверской области поздней осенью. Фото: FB/«Тверской натуралист»

Женщина обнаружила на кустах в деревне в Тверской области святящихся червяков. Информацией о своей находке она поделилась в группе "Тверской натуралист" в соцсети facebook .

«В ночь с 30 по 31 октября наблюдала светящихся насекомых в деревне. Свечение было желто-зеленое, яркое, непрерывное. Так как было очень темно, у меня не получилось разглядеть этих насекомых. Интернет говорит, что у нас могут светится только светляки. Человек, которому удалось более-менее их рассмотреть, говорит, что они были как небольшие прозрачные червяки, т.е. не очень похоже на светляков. Да и по светлякам в нашей области не смогла найти информацию», - поделилась с пользователи соцсети дама.

Она также попросила подсказать, какие насекомые у нас в области могут достаточно ярко светиться в темноте?

В комментариях пользователи соцсети подсказали:

- Это действительно были жуки из семейства светляков ( Lampyridae). Самки у них бескрылые, по внешнему виду напоминают личинок, так что несведущий человек вполне мог принять их за "червяков".

Так что природа среднем полосы богата натуралистическими находками даже в холодном ноябре, когда, казалось бы, все насекомые либо впали в спячку, либо умерли.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.