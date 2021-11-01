Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 ноября 2021 18:30

Житель Тверской области через суд заставил соседа спилить три полувековые берёзы

Деревья отбрасывали тень на участок истца
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Берёзам было 52 года.

Берёзам было 52 года.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Калининского района Тверской области через суд потребовал у своего соседа спилить три берёзы, которые росли на его участке. 25-метровые берёзы, по мнению истца, мешали ему заниматься земледелием, так как отбрасывали на его землю тень. Мужчина также потребовал у соседа возместить ему за данную ситуацию моральный вред.

Судья встал на сторону истца и постановил: берёзы необходимо спилить. "Суд основывался на заключениях судебных экспертиз, согласно которым берёзы затеняют часть земельного участка истца площадью 32 кв. м", - мотивировали решение в пресс-службе Калининского районного суда. Кроме того, суд учёл возраст берёз, которым было уже 52 года и они могли не выдержать сильного ветра, что представляло опасность. В возмещении морального вреда, тем не менее, истцу отказали.