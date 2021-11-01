Житель Тверской области через суд заставил соседа спилить три полувековые берёзы

Берёзам было 52 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Калининского района Тверской области через суд потребовал у своего соседа спилить три берёзы, которые росли на его участке. 25-метровые берёзы, по мнению истца, мешали ему заниматься земледелием, так как отбрасывали на его землю тень. Мужчина также потребовал у соседа возместить ему за данную ситуацию моральный вред.

Судья встал на сторону истца и постановил: берёзы необходимо спилить. "Суд основывался на заключениях судебных экспертиз, согласно которым берёзы затеняют часть земельного участка истца площадью 32 кв. м", - мотивировали решение в пресс-службе Калининского районного суда. Кроме того, суд учёл возраст берёз, которым было уже 52 года и они могли не выдержать сильного ветра, что представляло опасность. В возмещении морального вреда, тем не менее, истцу отказали.