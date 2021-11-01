Тверской «Кванториум» показал бесплатную онлайн-лекцию по созданию виртуальной игры

Эмблема "Кванториума".

Детский технопарк «Кванториум» в Твери во время каникул решил показать интересующимся IT-технологиям школьникам несколько онлайн-лекций.

1 ноября состоялась первая. Она была посвящена теме «Создание игры «Собери их все». Речь идет, конечно же, о виртуальной реальности. Посмотреть лекцию можно здесь.

2 ноября на странице тверского «Кванториума» выйдет вторая часть этой онлайн-лекции.

3 ноября желающие там же могут в онлайн-режиме присоединиться к лекции на тему «Интеллектуальная собственность и способы ее защиты».

5 ноября пройдут занятия по курсу «Бионика».

6 ноября специалисты расскажут об основах 3D-моделирования.

СПРАВКА КП

Детский технопарк «Кванториум» открылся в Твери в 2018 году. Там проходят занятия для школьников в возрасте от 12 до 17 лет.

В 2019-м году тверской «Кванториум» занял первое место среди 110 детских технопарков России в рейтинге их Федерального оператора.

По инициативе губернатора Игоря Рудени в регионе реализуется образовательный проект «Нас пригласили в Кванториум», в котором принимают участие ученики 7-х классов. Мероприятие проводится в формате квеста: ребята знакомятся с миром современных технологий, виртуальной и дополненной реальностью, учатся управлять роботами и квадрокоптерами, работать 3D-ручками.

В рамках нацпроекта «Образование» в регионе создаётся сеть лабораторий детского технопарка «Кванториум» при школах в райцентрах.

Также в регионе работает мобильная лаборатория «Кванториума», которая периодически выезжает в районные школы.