Автор скульптуры у Дворца бракосочетания в Твери рассказал, что лепил с поправкой на соцсети и Инстаграм

Скульптурная композиция у Дворца бракосочетания в Твери должна хорошо смотреться в соцсетях. Фото: ЗСТО

Скульптуры князя и княгини у Дворца бракосочетания в Твери задумывались "живыми и для Инстаграм». Об этом депутатам Законодательного Собрания Тверской области рассказал автор скульптурной композиции Василий Фильшин.

Месяц назад в Твери заработал новый Дворец бракосочетания. У входа встречает скульптурная композиция «Венчание Великого князя Михаила Ярославича Тверского и княгини Анны Дмитриевны Кашинской». Бронзовые фигуры великого князя и княгини расположены на постаменте - на фоне наложенных друг на друга колец, символизирующих обручальные. Проект и его воплощение в жизнь обсудили областные парламентарии в рамках очередного заседания Заксобрания. О работе над скульптурой депутатам рассказал автор - скульптор Василий Фильшин.

- Во-первых, фигуры должны были стать «живыми». Во-вторых, они должны стать неким бэкграундом, где фотографируются молодожены, их семьи и родственники. То есть, некая такая фотозона, откуда люди будут выкладывать фото в социальные сети, в инстаграм. Таким образом, это место станет для людей, для города местом притяжения, - рассказал скульптор.

При реконструкции здания, а в нем ранее находился старый автовокзал, так же старались максимально сохранить его исторический облик, придав интерьерам в стиле классицизма легкости, современных деталей и одновременно торжественности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.