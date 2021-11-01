За сутки госавтоинспекторы поймали 30 пьяных водителей в Тверской области

Сев пьяным за руль, можно покалечить чью-то жизнь. И свою тоже. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В воскресенье, 31 октября, в Тверской области состоялся традиционный "Контроль трезвости" - проверка водителей на состояние опьянения. Такие рейды проводятся ГИБДД по выходным и будут длиться в течение нерабочей недели. За воскресенье госавтоинспекторы поймали на дорогах 30 нетрезвых водителей. Шестеро из них попались в Твери.

"В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы", - сообщает Управление ГИБДД по Тверской области. Напомним, управление машиной в пьяном виде регулируется статьёй 12.8 КоАП РФ и карается штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

Если же по вине пьяного водителя кто-то серьёзно пострадает, его могут посадить за решётку на срок от трёх до семи лет (УК РФ, статья 264). А в случае. если пьяный водитель лишит человека жизни, он поедет в места не столь отдалённые на 5-12 лет.

Госавтоинспекция Тверской области обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефону полиции 02, 102 или 112.