В пожаре в заброшенном доме в Конаково Тверской области погибли трое бездомных

Сгорел дом №13 по улице Жилкооп. Фото: предоставлено Мариной Герасимовой

В пожаре, произошедшем в двухэтажном деревянном доме в Конаково Тверской области, погибли люди. По данным МЧС, погибшие - взрослые, трое бездомных, вероятно, из числа тех, кто обитал в заброшенном здании. На тушение пожара было привлечено 27 человек и 9 единиц техники.

Сгоревшее здание - дом № 13 по улице Жилкооп - было признано аварийным и расселено в 2020 году. Как сообщила "КП"-Тверь" местная жительница, в последнее время там ночевали люди без определённого места жительства.

Пожар огнеборцы локализовали в 12:50, открытое горение ликвидировали в 13:57.

Спасатели напоминают: "Гражданам нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, соблюдать требования пожарной безопасности, беречь жильё и жизнь от огня! В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112).